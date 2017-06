Britânicos decidem hoje quem vai negociar 'Brexit'

Um total de 46,9 milhões de eleitores votam hoje nas eleições legislativas britânicas e determinar qual o governo que vai negociar a saída do Reino Unido da União Europeia.



Ao todo, concorrem 3.303 candidatos em 650 círculos uninominais, distribuídos por Inglaterra (533), Escócia (59), Irlanda do Norte (18) e País de Gales (40).

As eleições foram antecipadas pela primeira-ministra britânica, Theresa May, líder do partido Conservador, que invocou a necessidade de legitimar o seu plano para negociar o 'Brexit'.

As mesas de voto abriram às 7:00 e encerram 22:00 (mesma hora em Lisboa), sendo nessa altura divulgadas as previsões feitas pelas "sondagens à boca das urnas".

Estas poderão indicar a tendência dos votos, mas nem sempre têm acertado no resultado, pelo que os analistas políticos têm sido cautelosos nas suas projeções.

O partido Trabalhista reduziu nos últimos meses a desvantagem nas intenções de voto face ao partido do Governo, tornando o desfecho incerto.