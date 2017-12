Brexit: Bruxelas quer que período de transição termine a 31 de dezembro de 2020

A Comissão Europeia adotou hoje as orientações para a segunda fase das negociações do ‘Brexit’, incluindo o estabelecimento de um período de transição que termina a 31 de dezembro de 2020.

“O período de transição é útil, permite que as autoridades britânicas se preparem”, disse, em conferência de imprensa, o negociador-chefe da UE para o ‘Brexit’, Michel Barnier, salientando que o fim deste período coincide com o final do atual Quadro Financeiro Plurianual.

“A transição faz parte do acordo de saída”, sublinhou.

As orientações hoje adotadas reiteram que o Reino Unido continua a ser um membro de pleno direito e dever até ao dia 29 de março de 2019, aplicando-se o acervo da UE na sua totalidade e a competência do Tribunal de Justiça europeu.

Os líderes da UE aprovaram, no dia 15, o avanço para a segunda fase das negociações do ‘Brexit’.