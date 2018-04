Bretanha propõe dez projetos ao Orçamento Participativo

Esta quarta-feira, no salão da Junta de Freguesia da Ajuda da Bretanha, foram apresentadas dez propostas ao Orçamento Participativo contemplado pela Câmara Municipal de Ponta Delgada para 2018 / 2019.

A sessão juntou proponentes das freguesias dos Remédios, Ajuda e Pilar da Bretanha e a "proposta que obteve a maior votação (25 votos) foi a que visa o restauro do Porto da Ajuda – antiga Casa da Baleia e pavimentação do piso balnear", pode ler-se numa nota do gabinete de comunicação da autarquia.

A segunda proposta mais votada (19 votos) foi relativa "construção de um Parque Infantil e Ginásio ao ar livre nos Remédios" e a terceira à "criação do Plano de Turismo na costa norte, com 15 votos".

"Seguiram-se as propostas que apontam para a construção de um campo de futsal ao ar livre nos Remédios (12 votos), para a criação de um espaço para educação física na EBI Francisco Cabral na Ajuda da Bretanha (5 votos) e para a reabilitação do caminho de acesso ao porto dos Remédios (4 votos)", prossegue a mesma nota,

Pese embora o facto de terem existido outras propostas apresentadas, foram estas as cinco mais votadas na sessão, passando, por isso, à fase de análise técnica.