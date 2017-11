Braga empata na Bulgária e continua na corrida aos '16 avos' da Liga Europa

A formação búlgara, que na terceira jornada tinha vencido 2-0 em Braga, adiantou-se no marcador aos 68 minutos, através de Marcelinho, mas Fransérgio, 15 minutos depois (83), empatou para os bracarenses, mantendo o Braga com boas hipóteses na prova.

Com este empate, o Ludogorets manteve o comando da prova com oito pontos, mais um do que o Sporting de Braga, segundo, formações que beneficiaram ainda do empate 1-1 do Hoffenheim em casa dos turcos do Basaksehir. Os alemães são terceiros com quatro pontos, enquanto os turcos são últimos com apenas dois.