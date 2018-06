Book in Loop entra no mercado dos livros universitários no início de 2019

A empresa de reutilização de manuais escolares ‘Book in Loop' vai criar uma nova plataforma digital no primeiro semestre de 2019 dedicada ao mercado dos livros e manuais do ensino superior.

A empresa, que até agora se dedicava à reutilização de manuais do 5.º ao 12.º ano, vai avançar com uma plataforma dedicada ao mercado universitário, estando a trabalhar com "algumas universidades e associações de estudantes" para criar uma base de dados "alargada dos manuais necessários de cada um dos cursos", disse à agência Lusa o cofundador da Book in Loop, João Bernardo Parreira.

Esta plataforma, sublinhou, tem algumas "especificidades", visto que não há um cadastro global de manuais e o público-alvo é diferente.

Face também às diferentes exigências dos cursos, poderá haver uma maior procura e oferta de cursos que "têm mais manuais, como Direito ou Medicina", explicou.

Segundo João Bernardo Parreira, o lançamento dessa plataforma em 2019 será feito a nível nacional, não estando ainda fechada a rede de pontos de recolha dos manuais e livros usados.

Na segunda-feira, arranca a campanha de 2018 de compra e venda de manuais usados do 5.º ao 12.º ano, sendo que a empresa espera agora envolver 80 mil famílias e chegar aos 100 mil livros, depois de em 2017 ter registado 60 mil livros, repartidos entre os pontos de recolha do Continente e das parcerias com autarquias.

De 2017 para 2018, aumenta também o número de municípios que estabeleceram uma parceria com a Book In Loop, passando de 12 para 19, salientou João Bernardo Parreira.

De acordo com o cofundador, "há uma forte adesão das famílias", mas a procura pelos livros usados "superou em sete vezes a oferta".

"O processo de compra já é bastante natural para as famílias. O processo de venda que começa na segunda-feira é que tem mais resistência", referiu, explicando que, para as famílias venderem os manuais usados, basta utilizarem a aplicação da plataforma, que identifica o manual ao ser passado o código de barras, podendo depois entregar o livro num ponto de recolha, acompanhado pelo documento gerado pela aplicação.

De acordo com o cofundador, a plataforma já tem mais de 250 pontos de recolha pelo país.

Caso a família complete o ciclo (venda e compra os livros escolares usados), poderá poupar "170 euros, por filho, por ano".

João Bernardo Parreira acredita que este ano a empresa consiga superar "um milhão de euros em faturação", salientando que, nos meses de pico (junho a setembro), são mais de 30 pessoas a trabalhar na plataforma.

Os livros usados comprados na plataforma têm um desconto de 60%, sendo que, para além da poupança no orçamento das famílias, há também uma redução na pegada ecológica, com a campanha da Book In Loop a ser apoiada pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente.

Quem tiver livros para entregar, pode registar-se em bookinloop.com, sendo que os manuais não podem ter capa rasgada, nem estar sublinhados a tinta ou ter etiquetas permanentes.