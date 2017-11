'Bonecas de Papel:Roupas do Mundo' em exposição na Ribeira Grande

Esta quinta-feira, a partir das 18h30, o Museu Municipal da Ribeira Grande vai dar lugar à inauguração da exposição 'Bonecas de Papel: Roupas do Mundo', da colecionadora Judite Barros.

A mostra estará patente naquele espaço museológico até 28 de fevereiro de 2018 e, segundo uma nota informativa municipal, quem a visitar poderá aceder a uma coleção de bonecas de papel que apresentam indumentárias tão ancestrais como as do tempo da construção da civilização egípcia, como outras mais contemporâneas, de que serve o exemplo as usadas pelas primeiras-damas da Casa Branca.

A época áurea das bonecas de papel ocorreu entre as décadas de 30 a 50 do século XX, baseadas em celebridades e reproduções da família real inglesa. A primeira boneca de papel retratando uma pessoa famosa foi a bailarina Marie Taglioni, em 1830, e em 1840 a boneca da rainha Vitória, atualmente consideradas verdadeiras relíquias.