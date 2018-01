Bombeiros salvam cadela de dois meses em ribanceira de Vila Franca

Esta terça-feira, os Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo foram chamados a socorrer uma cadela de dois meses que se encontrava vulnerável e sem saída possível de uma íngreme ravina que contorna o leito da ribeira do Crancha, na freguesia de Ponta Garça.

Os bombeiros fizeram deslocar uma equipa de salvamento ao local e, por volta do meio-dia, a jovem cadela já se encontrava em segurança, precisamente por força dos procedimentos daquela corporação.

Conforme pode ler-se na página de Facebook dos Bombeiros de Vila Franca do Campo, a cadela encontrava-se "a meia encosta do talude" que se apresenta "com cerca de 60 metros de altura", na margem esquerda daquela ribeira de Ponta Garça.