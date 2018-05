Bombeiros em fase de rescaldo do incêndio no Raiz Bar

Os bombeiros de Ponta Delgada estão, neste momento, na fase de rescaldo de um incêndio que deflagrou no Raiz Bar, estabelecimento de animação noturna localizado no Largo da Matriz, em Ponta Delgada.

A corporação foi chamada ao local pelas 13h30, tendo extinto o incêndio pelas 14h21 .

Fonte da Proteção Civil deu conta a este jornal que tudo indica que o incêndio tenha tido origem num curto-circuito, ainda que, nesta fase, o ponto de ignição não possa ser confirmado com exatidão.

O recheio do bar (quer no primeiro andar, quer no segundo) terá sido, na sua maioria, consumido pelo fogo, que terá facilmente deflagrado dada a presença de alguns materiais inflamáveis.

Aquando do incêndio, não existiam pessoas dentro do edifício e o incidente foi controlado sem feridos a registar.

Três auto-tanques dos bombeiros acorreram ao local e foram também movidos meios da PSP, GNR e do Serviço de Proteção Civil.