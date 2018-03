Bombeiros dos Açores responderam a 33 mil ocorrências em 2017

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores respondeu "a cerca de 33 mil ocorrências" em 2017, avança hoje o gabinete de comunicação do Governo Regional dos Açores.





Segundo uma nota do mesmo gabinete, "foram acionados no arquipélago 39 mil e 700 meios", em 2017, para dar resposta em "operações relacionadas com fenómenos naturais, assistência em saúde, incêndios e acidentes industriais e tecnológicos".

Estes números foram revelados pelo secretário regional da saúde que participou nas comemorações do 37.º aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Graciosa, que detém "46 elementos tendo acudido no último ano 446 ocorrências".

Na ocasião, Rui Luís destacou a importância dos bombeiros no arquipélago dos Açores, nomeadamente no "combate aos incêndios" e na "intervenção nas situações de emergência ou de catástrofe".

O responsável máximo pela Proteção civil e bombeiros dos Açores salientou ainda a aposta feita na "formação" envolvendo "mais de 900 bombeiros" em 2017.