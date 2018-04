Bombeiros dos Açores apurados para o Campeonato Nacional de Trauma

Os Bombeiros Voluntários de São Roque do Pico obtiveram o primeiro lugar, a equipa B dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória ficou na segunda posição, os Bombeiros Voluntários do Nordeste conquistaram o terceiro e a equipa A dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória classificou-se na quarta posição, informa uma nota de imprensa do gabinete de comunicação do executivo açoriano.



O Campeonato Nacional de Trauma terá lugar em Ponte de Sor, de 1 a 3 de junho, e os vencedores irão posteriormente representar Portugal no World Rescue Challenge 2018, na cidade do Cabo, na África do Sul.