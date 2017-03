"Bombeiros com falta de voluntários" é a manchete do Açoriano Oriental

As dificuldades que as associações de bombeiros dos Açores estão a ter para atrair jovens voluntários estão em destaque no Açoriano Oriental de domingo, 5 de março de 2017.



O destaque fotográfico do jornal vai para a procissão do Santo Cristo dos Terceiros na Ribeira Grande, uma tradição da Santa Casa da Misericórdia e com caráter único em São Miguel. "Açores inovam com trilho virtual na BTL" e "31 empresas açorianas no SISAB em Lisboa" são outros destaques do jornal.