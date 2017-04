Bomba lançada pelos EUA no Afeganistão matou 94 combatentes do ISIS

O número de combatentes ou apoiantes do autoproclamado Estado Islâmico que morreram na sequência do lançamento pelos EUA da bomba GBU-43 no leste do Afeganistão aumentou para 94, segundo um oficial afegão citado pela Associated Press.



Segundo Ataullah Khogyani, porta-voz do governador da província de Nangarhard, foram mortos no ataque quatro líderes do grupo radical. "Felizmente, não há informações de civis mortos no ataque", acrescentou. Na passada quinta-feira, os Estados Unidos da América lançaram a bomba GBU-43 (Massive Ordnance Air Blast - MOAB) no Afeganistão. A bomba pesa 9,5 toneladas, das quais 8,4 são explosivos, e tem um raio de ação com um diâmetro de 1,4 quilómetros, tendo os Estados Unidos dado-lhe o nome de "a mãe de todas as bombas" O bombardeamento foi executado na quinta-feira às 19:32 locais (16:02 de Lisboa) em Nangarhar, no leste do país. O antigo presidente do Afeganistão Hamid Karzai criticou no sábado tanto os governos do Afeganistão e dos Estados Unidos da América, considerando o lançamento uma "traição nacional" e um insulto ao Afeganistão. O gabinete do atual presidente Ashraf Ghani disse na sexta-feira que há uma "estreita coordenação" entre o exército dos Estados Unidos e o governo afegão na operação, e que tiveram o cuidado de evitar quaisquer vítimas civis.