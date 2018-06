Bolsas europeias seguem no vermelho à espera do BCE

As principais bolsas europeias seguiam negativas, à espera da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) que analisará o final do programa de compra de dívida e após a decisão de subida das taxas de juro nos EUA.

Tal como se esperava, a Reserva Federal (Fed) anunciou na quarta-feira o aumento de 0,25 pontos percentuais nas taxas de juro de referência, situando-as entre 1,75% e 2%.

Trata-se do segundo aumento deste ano, mas o banco central indicou que deverá fechar 2018 com outras duas subidas de taxas de juro.

Cerca das 08:30 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a cair 0,57% para 386,02 pontos.

Paris seguia a perder 0,77%, Londres 0,60%, Milão 0,56%, Frankfurt 0,51% e Espanha 0,44%.

Em Lisboa, o PSI20 seguia a desvalorizar 0,95% para 5.629,72 pontos.

Hoje, o BCE deverá deixar as taxas de juro inalteradas na próxima reunião de política monetária, com os analistas ouvidos pela Lusa à espera de indicações mais claras sobre o final do programa de compra de ativos.

A reunião de política monetária decorrerá na sede do BCE, em Frankfurt.

O preço do barril do petróleo Brent para entrega em agosto baixava no mercado de futuros de Londres em 76,49 dólares enquanto, na abertura do mercado de divisas, o euro subia até aos 1,1803 dólares.