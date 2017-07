Bolsa de Nova Iorque negoceia mista mas investidores acreditam em novos recordes

A bolsa de Nova Iorque está esta quinta-feira a negociar mista, mas com os principais índices a poderem subir para novos recordes, devido aos bons resultados trimestrais das empresas norte-americanas, sobretudo as tecnológicas.

Cerca das 14:58 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones Industrial recuava uns ligeiros 0,03% para 21.632,53 pontos, enquanto o Standard & Poor’s valorizava-se 0,04% para 2.474,88 pontos.

O índice Nasdaq, por sua vez, recuperava 0,08% para 6.390,34 pontos.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou com os seus três índices de referência a estabelecerem novos recordes.

Os investidores estão também de olhos postos nos sinais sobre a evolução da política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que manteve hoje as taxas de juros nos níveis atuais, com a principal taxa de refinanciamento a permanecer em zero, sendo que as taxas aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade de depósito ficam inalteradas em 0,25% e -0,40%, respetivamente.

A decisão, que já era esperada, foi anunciada após uma reunião de política monetária que decorreu em Frankfurt.