Bolieiro quer apoiar festival de folclore internacional organizado pelo rancho do Livramento

O Presidente da Câmara de Ponta Delgada (CMPD) assegurou recentemente que se o Rancho Folclórico da Casa do Povo do Livramento avançar para a organização de um evento nacional e internacional de folclore em São Miguel, contará com o apoio da autarquia .

José Manuel Bolieiro falava na cerimónia comemorativa dos 25 anos da instituição, que decorreu na nova sede do Rancho aniversariante, e uma nota de imprensa da CMPD informa que o desafio e o compromisso surgiu na sequência de várias solicitações feitas à CMPD, visando apoios municipais a um festival de folclore internacional.

Na cerimónia, o Presidente da Junta do Livramento e do Rancho da Casa do Povo, Manuel António Soares, reconheceu o trabalho do fundador do Rancho, João Carlos da Ponte, e dos restantes membros fundadores, e aproveitou para agradecer ao município o empenho na aquisição do espaço que hoje é a sede da instituição.