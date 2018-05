Bolieiro enaltece papel pedagógico e formativo da Marinha

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada enalteceu o papel pedagógico e formativo do Comando da Zona Marítima dos Açores.

José Manuel Bolieiro, que presidiu, esta quinta-feira, à inauguração da exposição "Comandante Carvalho Araújo, A Vida pela Pátria (1881-1918)" no Centro Natália Correia, afirmou que o Comando da Zona Marítima dos Açores tem tornado possível um conjunto de “atividades sucessivas numa valorização do seu papel pedagógico e formador, para além do cumprimento de missão da Marinha, junto da população, fundamental para o conhecimento da nossa história e geografia”.

Contributos para o resgate da memória que “expressam a gratidão pela obra e pelos feitos de quem nos antecedeu e apresentam-se como uma bela oportunidade de conhecer e reconhecer a nossa História, valorizando factos, acontecimentos e personalidades que enalteceram a nossa identidade enquanto povo”, disse citado por uma nota infomativa municipal.

A exposição “Comandante Carvalho Araújo - A Vida pela Pátria (1881- 1918)” vai estar patente na Sala de Exposição do Centro Natália Correia até ao final do ano.