Bolieiro diz que vitória em Ponta Delgada é "reconhecimento do bom trabalho"

O candidato do PSD à Câmara de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, reeleito no domingo para a presidência da autarquia, afirmou hoje ter havido "o reconhecimento do bom trabalho" realizado, prometendo "fazer mais e melhor" para corresponder aos desafios.

“Percebo bem a leitura e o resultado eleitoral destas eleições e sei que houve uma confiança na continuidade, daí que eu queira agradecer a todos a confiança nesta continuidade”, afirmou José Manuel Bolieiro, na sede do PSD/Açores, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel.

José Manuel Bolieiro, que assumiu a liderança do maior município dos Açores em 2012, quando a sua antecessora, Berta Cabral, deixou a autarquia para ser candidata à presidência do Governo Regional, sublinhou que sentiu "a proximidade dos eleitores" na campanha e "também no exercício do mandato".

“Eu quero deixar tranquila a população de Ponta Delgada, a todos os eleitores, a todos os votantes que vou continuar a ser o que tenho sido. Não vou mudar o meu modo de ser e de estar na política daqui por diante”, sublinhou.

No seu discurso de vitória, José Manuel Bolieiro, saudou os outros adversários nas eleições para a Câmara de Ponta Delgada, dizendo que “se pautaram pela dignidade do combate politico”, dirigindo ainda uma palavra ao candidato do PS, Vítor Fraga, pela “disputa democrática”.

Para o próximo mandato, à frente da maior autarquia dos Açores, José Manuel Bolieiro assegurou que “nunca fechará portas ao diálogo”.

“Neste mandato que termina nós nunca olhámos às cores partidárias na relação entre o município e as freguesias e este registo é para manter”, reforçou.

José Manuel Bolieiro acrescentou que vai ser dada prioridade às pessoas, rigor na gestão, promoção de uma Ponta Delgada como motor de desenvolvimento dos Açores, aposta na dignidade das famílias em todas as freguesias, ânimo empreendedor às empresas e uma grande aposta na coesão territorial.

Sete candidatos disputaram nas eleições autárquicas de hoje a liderança do município de Ponta Delgada, o maior dos Açores e tradicionalmente social-democrata.