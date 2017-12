Bolieiro assume liderança da AMISM

Destaque fotográfico remete para os Açores que têm a mais elevada taxa de pobreza monetária e que Governo Regional lança estratégia de combate à pobreza e exclusão social para a próxima década

1ª fase do acesso à Ribeira Quente pronta em 2018, Há mais de 11 mil açorianos inscritos para cirurgia, Trabalhadores dos CTT em greve nos dias 21 e 22; Debates de urgência arrancam hoje no Parlamento; Rita Santos regressa à competição no Algés, e Luís Roquete sai do Sp. Ideal e entra André São Miguel, são outros títulos de capa