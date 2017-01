Boavista surpreende na Luz e empata 3-3 com Benfica (vídeos)

O Boavista surpreendeu hoje o Benfica no estádio da Luz, ao empatar 3-3, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol, o qual esteve a vencer por 3-0.



Veja aqui os vídeos da partida.

Os 'axadrezados' chegaram aos 3-0 com tentos de Yuri (14 minutos), Lucas (20) e Schembri (25), respondendo os 'encarnados' ainda na primeira parte por Mitroglou (41), enquanto Jonas (53), de grande penalidade, e Fábio Espinho (67), na própria baliza, anotaram os golos que permitiram ao Benfica igualar a partida.

Apesar do empate, as 'águias' fecham a primeira volta na frente com 42 pontos, podendo ver a sua vantagem ser reduzida para quatro pontos caso o FC Porto vença na receção ao Moreirense, enquanto o Boavista, apesar do empate, baixa ao 11.º posto com 21 pontos, uma vez que o Vitória de Setúbal, que estava uma posição abaixo, venceu 1-0 na receção ao Nacional.