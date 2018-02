Blatter está a estudar ações legais para contestar suspensão de seis anos

O suíço Joseph Blatter, presidente da FIFA durante 17 anos e atualmente suspenso por violação do código de ética do organismo, está a estudar a hipótese de levar a cabo ações legais para limpar o seu nome.

“Estamos a trabalhar no caso e esperamos desenvolvimentos. É minha intenção que a decisão do Comité de Ética e as provas em relação à minha suspensão sejam revistas”, disse Blatter, num email enviado à agência de notícias Reuters.

As declarações de Blatter surgem dias após o ex-presidente da UEFA Michel Platini ter apresentado um recurso ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em Estrasburgo, contestando a suspensão de seis anos que lhe foi imposta de todas as atividades ligadas ao futebol.

Blatter, de 81 anos, teve de renunciar às suas funções de presidente da FIFA em 02 de junho de 2015, depois de ter sido reeleito para um quinto mandato, com revelações de corrupção, iniciadas com investigações da justiça norte-americana, a resultarem numa vaga de prisões e a acabarem com o seu reinado.

Responsabilizado por um pagamento em 2011 de 1,8 milhões de euros a Michel Platini em 2002, Blatter foi suspenso por seis anos de qualquer atividade do futebol, por “abuso de posição”, “conflito de interesses” e “má gestão”.