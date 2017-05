Bispo de Fall River apela a que se passe "mais tempo com Jesus e menos tempo nas redes sociais"

O Bispo de Fall River, D. Edgar da Cunha, apelou aos cristãos para passarem "mais tempo com Jesus e menos tempo nas redes sociais".





O apelo foi lançado por D. Edgar da Cunha durante a homilia da Missa Solene das Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, a que presidiu esta manhã e que decorreu, como é tradição, ao ar livre, no Campo de São Francisco, em Ponta Delgada.

Falando sobre as novas tendências da sociedade e dos riscos de que delas advêm, D. Edgar da Cunha apelou ainda a “que possamos nos deixar guiar mais pelo Espírito Santo e menos pelo Twitter e Facebook”, numa homilia que mereceu mesmo um pouco usual aplauso no seu final por parte da assembleia de centenas de pessoas que assistiram à Missa Solene.

D. Edgar da Cunha é um bispo brasileiro de 63 anos que foi nomeado em 2014 pelo Papa Francisco para a Diocese de Fall River, nos Estados Unidos da América, onde reside uma grande comunidade açoriana.

Durante a homilia, muito centrada na importância da fé como ‘alicerce da união com Deus’, o Bispo de Fall River lançou à assembleia alguns desafios e questões como “o que seria de nós sem a fé” ou “o que vai mudar na nossa vida a partir de hoje”, referindo-se à importância da celebração do Santo Cristo, que esta tarde tem o seu ponto alto.



D. Edgar da Cunha lançou também um apelo às famílias para que “dediquem mais tempo aos seus filhos” e não os deixem “sozinhos com a televisão, com a internet e as redes sociais”. *

