Bilhetes para os bailes do Coliseu começam a ser vendidos esta quinta-feira

Uma nota de imprensa da Câmara Municipal de Ponta Delgada (CMPD), adianta que os ingressos poderão ser adquiridos através da plataforma online BOL ou, presencialmente, na bilheteira daquela casa de espetáculos, que funciona de terça a sexta-feira das 13h00 às 19h00 e aos sábados das 14h00 às 19h00.

O bilhete individual para o baile de sexta-feira (9 de fevereiro) tem um custo associado de 35 euros e uma mesa de pista (4 pessoas) de 180 euros. Por sua vez, uma mesa de 2º balcão (4 pessoas) estará a ser vendida por 200 euros e as do 1º balcão (6 pessoas) ou camarote (6 pessoas) por 300 euros.

Já para o baile de segunda-feira (12 de fevereiro) o ingresso individual será vendido a 30 euros. As restantes opções também apresentam preços mais baratos, por comparação ao baile de sexta-feira, com as mesas de pista (4 pessoas) a custarem 160 euros, as mesas de 2º balcão (4 pessoas) 180 euros e as de 1º balcão (6 pessoas) ou camarote (6 pessoas) 270 euros.

Relativamente à animação musical, o baile de sexta-feira conta com as sucessivas atuações da “Banda.com”, “Banda 8”, “DJ EL Loco” e “DJ Matti”, enquanto que o baile de segunda-feira será animado por “Fernando Pereira & Orquestra Ligeira de Ponta Delgada”, “Banda 8” e “DJ Groove Keeper’s”, nota ainda o gabinete de comunicação da CMPD.