Bibliotecas Públicas e Arquivos regionais assinalam Dia Internacional do Livro Infantil

As biblotecas públicas e arquivos regionais vão assinalar o Dia Interncional do Livro Infantil, que se celebra anualmente a 2 de abril, com uma série de atividades e iniciativas dirigidas a grupos escolares.



As iniciativas integram, entre outras atividades, uma maratona de leitura com a duração de quatro horas e oficinas de promoção do livro e da leitura e ainda uma iniciativa denominada "Dar Cartas ao Livro", onde, num jogo, são distribuídas pelas crianças cartas com imagens. O Dia Internacional do Livro Infantil é um evento comemorado no dia 02 de abril, data em que nasceu o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, adianta a direção regional da Cultura, salientando que este autor foi o primeiro a adaptar fábulas existentes para a linguagem infantil, criando um produto específico para a importância da leitura e para o papel fundamental dos livros na infância.