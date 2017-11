Percursos de bibliotecas, arquivos e museus 'visitados' no Nonagon

Esta sexta-feira, a partir das 8h45, a delegação açoriana da BAD – Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, leva a efeito o seu XVI Encontro Regional no auditório do Nonagon - Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha de São Miguel, localizado na Lagoa.

Este ano, o encontro da BAD Açores estará subordinado ao tema 'Bibliotecas, Arquivos e Museus; que percursos?' e terá a particularidade de contar com a presença da presidente do Conselho Diretivo Nacional da BAD, Maria Alexandra Veríssimo M. Silva Lourenço.

A Presidente da BAD Açores, Maria Manuela de Almeida Lima, citada por uma nota de imprensa, explicou que o evento "pretende enquadrar as principais questões e problemáticas que estão hoje na ordem do dia, numa época marcada pelo impacto de um conjunto de mudanças sociais e tecnológicas com reflexo significativo nos serviços prestados pelas bibliotecas e arquivos”.

A participação no evento está sujeita a inscrição prévia.