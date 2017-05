Biblioteca Pública promove evento "Babel - UNIversos DiVersos"

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, Açores, promove no sábado o evento "Babel - UNIversos DiVersos"



Trata-se de uma série de iniciativas com organização de António Neves, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Diversidade Cultural, informa o gabinete de imprensa do Governo dos Açores.

“Babel - UNIversos DiVersos”, com entrada livre, é constituído por uma degustação gastronómica, que decorrerá entre as 15:00 e as 19:00 locais, com sabores de diversos países, coordenada pela AIPA – Associação dos Imigrantes nos Açores, e por uma mesa redonda, a partir das 15:00, subordinada ao tema “A Poesia em Círculo”, com a moderação dos poetas António de Névada, Carlos Bessa e Mário Cabral.

O programa inclui ainda, pelas 16:00, a habitual "Hora do Conto" e, uma hora depois, uma performance pelo Grupo de Batucadeiras, com a colaboração de Néné e a participação jazzística de Músicos Amigos.