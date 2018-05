Biblioteca Pública Luís da Silva Ribeiro sensibiliza os mais novos para cuidados com animais de estimação

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, promove sábado, 26 de maio, no âmbito da mostra bibliográfica “Por terra fora, um bicho, uma história”, a realização de uma sessão de sensibilização sobre cuidados básicos a ter com um animal de estimação.

A iniciativa é destinada ao público familiar com crianças a partir dos três anos, decorre entre as 17h00 e as 18h00, dinamizada por Manuela Sales, do grupo “Unidos pelos Animais – Lady, Prince & Friends” e visa sensibilizar e educar as crianças para o respeito e o bom trato dos animais.

Manuela Sales, fundadora e administradora da página do Facebook "Lady, Prince and Friends", através da qual exerce uma cidadania participativa e ativa na defesa dos direitos dos animais na ilha Terceira, é parceira do projeto de terapia assistida com animais "Afetos com 4 patas", da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo.