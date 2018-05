Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada promove oficina Dança com Livros

Nesta atividade, que obriga a marcação prévia, serão realizadas sessões, nos dias 16, 17, e 18 de maio, pelas 10h00 e 14h00, dirigidas a grupos do pré-escolar e do 1.º Ciclo, e, a 19 de maio, pelas 16h00, decorrerá uma sessão dirigida a pais e filho.



Nesta oficina de iniciação ao movimento criativo pretende-se uma abordagem ao livro através do corpo e, nesse sentido, através de atividades que incentivem ao movimento, em grupo, será construída uma história, contada apenas através da dança.



Ana Martins, licenciada pela Escola Superior de Dança, frequentou o Curso de Coreografia integrado no Programa Gulbenkian Criatividade e Criação Artística e integrou a Formação Intensiva Acompanhada no C.E.M., enquanto estagiária de criação.



Na sua experiência profissional, na área pedagógica, foi professora de Dança Criativa, Clássica e Contemporânea na Escola Cesário Verde, no Colégio Pedro Arrupe e na Academia Vozes em Conserto.



Atualmente trabalha na Biblioteca São Lázaro, onde é responsável pela área de literatura infantojuvenil, onde programa e organiza as atividades.