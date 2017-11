Biblioteca Pública de Angra promove conferência 'Luís da Silva Ribeiro, a etnografia e o tempo'

A conferência, realizada no âmbito da exposição “Luís da Silva Ribeiro: alma e consciência da ilha Terceira e dos Açores”, será seguida de uma atuação do Coro Pactis, com músicas do folclore açoriano.

Luís da Silva Ribeiro, estudioso da etnografia terceirense e açoriana, privilegiou a cultura popular como seu campo de estudo.

Segundo uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS) a sua obra, reunida e publicada pelo Instituto Histórica da Ilha Terceira, já foi objeto de diversas reflexões, sobretudo no que toca aos seus contributos para a formação de uma identidade açoriana, que lhe asseguram um dos lugares destinados aos grandes vultos da cultura nos Açores.

Helena Ormonde, licenciada em Antropologia Cultural e mestre em Museologia e Património, exerceu, entre dezembro de 2009 e novembro de 2012, o cargo de diretora do Museu de Angra do Heroísmo.

O Coro PACTIS, fundado em 1991 por Fátima Gonçalves, que o dirige desde então, está vocacionado para coro 'a capella', tendo já um grande número de atuações em Portugal e no estrangeiro.