Biblioteca Pública de Angra aposta em oficinas de verão para os mais novos

No âmbito da mostra "Mutatis Mutandis" a Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro organiza oficinas com o objetivo de sensibilizar os mais novos para a reutilização. As oficinas decorrem entre 2 de julho a 3 de agosto. Exercitar a criatividade e proteger o ambiente é o lema deste verão.

Oficina “À boa cabeça nunca faltam chapéus”

Data: 2 a 6 de julho

Hora: das 14h00 às 15h30

Local: Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro

Destinatários: crianças dos 8 aos 12 anos

Inscrição Prévia: mediante preenchimento de ficha de inscrição

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, no âmbito da mostra bibliográfica “Mutatis mutandis”, dinamiza a oficina de criação artística “À boa cabeça nunca faltam chapéus”. Nesta oficina as crianças irão reutilizar materiais diversos e evitar o desperdício, criando um chapéu divertido e um saco original, este último numa parceria com o Centro de Ciência de Angra do Heroísmo.

Oficina “Enigmas com números”

Data: 9 a 13 de julho

Hora: das 14h00 às 15h30

Local: Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro

Destinatários: crianças dos 7 aos 10 anos

Inscrição Prévia: mediante preenchimento de ficha de inscrição

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, no âmbito da mostra bibliográfica “Mutatis mutandis”, dinamiza a oficina “Enigmas com números”, desafiando as crianças a brincarem com os números e a construirem jogos lúdicos e pedagógicos.



Oficina “Cortar, colar e reaproveitar”

Data: 16 a 20 de julho

Hora: das 14h00 às 15h30

Local: Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro

Destinatários: crianças dos 10 aos 14 anos

Inscrição Prévia: mediante preenchimento de ficha de inscrição

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, no âmbito da mostra bibliográfica “Mutatis mutandis”, dinamiza a oficina “Cortar, colar e reaproveitar” inspirada no livro Arte para descobrir, pintar e imaginar. Nesta oficina as crianças irão criar imagens reutilizando materiais diversos como tecidos, aparas de papel colorido, bijuteria, entre outros objetos que já não usamos.

Oficina “Das nossas mãos”

Data: 23 a 27 de julho

Hora: das 14h00 às 15h30

Local: Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro

Destinatários: crianças dos 5 aos 8 anos

Inscrição Prévia: mediante preenchimento de ficha de inscrição

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, no âmbito da mostra bibliográfica “Mutatis mutandis”, dinamiza a oficina “Das nossas mãos” inspirada no livro Desenhar com os dedos, desafiando as crianças a desenharem e ilustrarem cenas da natureza, acompanhadas de fadas, monstros e feiticeiras, utilizando tintas, materiais diversos e muita criatividade.

Oficina “Cortar, colar e reaproveitar”

Data: 30 de julho a 3 de agosto

Hora: das 14h00 às 15h30

Local: Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro

Destinatários: crianças dos 6 aos 9 anos

Inscrição Prévia: mediante preenchimento de ficha de inscrição

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, no âmbito da mostra bibliográfica “Mutatis mutandis”, dinamiza a oficina “Cortar, colar e reaproveitar” inspirada no livro Arte para descobrir, pintar e imaginar. Nesta oficina as crianças irão criar imagens reutilizando materiais diversos como tecidos, aparas de papel colorido, bijuteria, entre outros objetos que já não usamos.