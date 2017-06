Biblioteca Pública de Angra assinala 150º aniversário do nascimento de Tomás Borba

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, inicia na sexta-feira as comemorações do 150º aniversário do nascimento de Tomás Borba, com o concerto



Este concerto, com início pelas 20:00 locais (mais uma hora em Lisboa) e entrada livre, “inspira-se em poemas de autores portugueses e em composições que, pela sua musicalidade e simplicidade, se destinam também a crianças”, informa uma nota de imprensa do Governo Regional. Neste evento participam os coros dos Funcionários da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, do Jardim Infantil de São Gonçalo e do Seminário Episcopal de Angra do Heroísmo. Tomás Borba foi presidente do Conselho Musical da Associação de Classe dos Músicos Portugueses e vogal do Conselho Superior de Instrução Pública.