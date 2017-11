Biblioteca promove oficina de pintura

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, na Horta, Açores, promove de segunda a sexta-feira uma oficina de pintura com o artista plástico micaelense Martim Cymbron

A frequência desta oficina, que tem início às 17:30 locais, obriga a inscrição prévia, que deve ser feita através do endereço eletrónico bpar.horta.info@azores.gov.pt.

Martim Cymbron, que exerce a sua atividade de pintor profissional em São Miguel, “tem obras em coleções privadas e espaços públicos em Portugal e no estrangeiro, incluindo na Presidência da República, no Parlamento Europeu, na Universidade dos Açores e em várias câmaras municipais, entre outras instituições, tendo sido já galardoado com diversos prémios.