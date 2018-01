Biblioteca na Horta promove ciclo de cinema

Esta longa-metragem, explica uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS) estreia o ciclo “Cinema na Biblioteca”, que vai decorrer até junho, em parceria com o Cineclube da Ilha Terceira

"A Odisseia retrata a vida e obra do realizador e explorador francês Jacques Cousteau, que partiu com a família, a bordo do 'Calypso', à descoberta e exploração dos oceanos, em viagens que foi documentando para a televisão e em filmes", pode ler-se na mesma nota do GACS.