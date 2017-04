Biblioteca municipal De Ponta Delgada promove um "bibliopaper" no domingo

A biblioteca municipal Ernesto do Canto vai comemorar o Dia Mundial do Livro, a 23 de abril, com um "bibliopaper", entre outras incitativas, anunciou a Câmara de Ponta Delgada.



A efeméride será comemorada nesta biblioteca por uma turma da escola Roberto Ivens, a partir das 10:15, participando os alunos num "bibliopaper", "um jogo que consta de uma série de questões sobre o livro e a biblioteca", refere uma nota de imprensa do município. Além disso, será apresentado um "power point" sobre a evolução do livro até aos nossos dias. Cada aluno e professor receberá um marcador de livros feitos com restos de papel e um documento que explica porque se comemora o Dia Mundial do Livro no dia 23 de abril.