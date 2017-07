A Biblioteca Luís da Silva Ribeiro, em parceria com a Câmara de Angra do Heroísmo, na Terceira, Açores, promove, de 04 e 28 de julho, a presença da biblioteca itinerante na freguesia das Doze Ribeiras



Segundo uma nota do gabinete de imprensa do Governo dos Açores, com esta iniciativa a Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro “promove a sua presença de uma forma deslocalizada”, procurando “diversificar a oferta bibliográfica do seu serviço de empréstimo a um âmbito local, ao nível da freguesia”.

Até ao momento já colaboraram nesta iniciativa as juntas de freguesia dos Altares, Serreta, Doze Ribeiras, Santa Bárbara, São Bartolomeu, Terra-Chã, Posto Santo, Ribeirinha, Porto Judeu, Feteira e São Sebastião.