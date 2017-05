Biblioteca exibe filme "Fayal: Retrato do Passado"

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, na Horta, Açores, exibe na quarta-feira às 21:00 locais o filme "Fayal: Retrato do Passado", da autoria de Rui Dowling



Este filme, que será projetado no auditório da Biblioteca, contou com a participação especial de várias personalidades faialenses, nomeadamente Carlos Lobão, Fernando Faria, monsenhor Júlio da Rosa e Manuel Machado Oliveira, além da ajuda à produção de Paulo Bicudo, Francisco Dias e Álvaro Medeiros”, informa uma nota de imprensa do Governo Regional.

O realizador Rui Dowling é um jovem faialense que começou a realizar cinema documental em 2004, sendo da sua autoria, além deste filme, os documentários "Onde está toda a gente", "Mãos que endireitam", "Filomena", "Memórias baleeiras - Calheta de Nesquim" e "O Oleiro".