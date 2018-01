Biblioteca desafia jovens a musicarem poemas de autores açorianos

O concurso está dirigido ao público jovem, estando o regulamento disponível para consulta no endereço eletrónico http://bibliopdl.viaoceanica.net/destaques/default.aspx?id=105 ).

De acordo com uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), a música e o autor selecionados pelo júri serão divulgados em cerimónia pública a realizar em novembro, sendo o prémio a gravação e divulgação durante o ano de 2019, pelos meios e eventos que a biblioteca tiver ao seu dispor, seja através das redes sociais ou de parcerias realizadas com estações de rádio e televisões locais.