Biblioteca de Angra promove oficina de fotografia

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo promove, entre 4 e 9 de setembro, a oficina de fotografia "Uma gramática do visual", orientada pelo fotógrafo Rui Caria.

Segundo uma nota de imprensa do Governo dos Açores, esta oficina, que decorre entre as 19:00 e as 22:00 locais, "pretende dar a conhecer a importância do discurso visual e da imagética, com especial incidência para a fotografia espontânea, semelhante ao estilo de rua e ao fotojornalismo.

Na iniciativa serão também abordados e experimentados os equipamentos, a técnica fotográfica e a conversão e tratamento básico do negativo digital em computador".