Biblioteca de Angra presta homenagem à cantora de jazz Ella Fitzgerald

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, nos Açores, vai celebrar o Dia Internacional do Jazz homenageando Ella Fizgerald, no ano do centenário do seu nascimento.



Discos, fotografias e bibliografia sobre a cantora norte americana vão estar patentes ao público na Biblioteca de Angra do Heroísmo de 24 de abril a 14 de maio, adianta a organização do evento. Ella Fitzgerald, também conhecida como a "Primeira-Dama da Canção", fez a sua estreia como cantora aos 17 anos, no Teatro Apollo, e ao longo da sua carreira gravou mais de 200 álbuns e vendeu mais de 40 milhões de exemplares.