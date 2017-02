Biblioteca de Angra cria Clube de Leitura

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, criou o Clube de Leitura.



O clube, "Folhas de Quinta", visa a promoção da leitura e do gosto pelo livro, bem como do pensamento e do espírito crítico, informa uma nota de imprensa do Governo Regional.

Este Clube de Leitura, orientado por Luísa Ribeiro, terá lugar todas as quintas-feiras, com exceção dos meses de julho e agosto, na biblioteca, entre as 17:30 e as 19:00 locais (mais uma hora em Lisboa).

A iniciativa, dirigida ao público adulto, está limitada a 15 participantes.