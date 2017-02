Biblioteca de Angra assinala 150 anos do nascimento de Tomás Borba

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, celebra o 150º aniversário do nascimento de Tomás Borba com uma série de atividades que vão decorrer ao longo deste ano.



As iniciativas, em colaboração com o Instituto Histórico da Ilha Terceira, começam na sexta-feira, pelas 18:00, com a inauguração de uma mostra constituída por um conjunto de documentos relevantes para a compreensão da vida e da obra de Tomás Borba. "Esta mostra documental, que estará patente até 25 de março, inclui fotografias, documentos pessoais, autorizações régias, diplomas dos cursos, diplomas de exercício de funções públicas, partituras diversas e programas de concertos", informa uma nota de imprensa do executivo açoriano. Tomás Borba nasceu a 23 de novembro de 1867, no concelho de Angra do Heroísmo, tendo iniciado a sua aprendizagem musical na Sé Catedral.