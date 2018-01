Com esta iniciativa, informa uma nota do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), a Biblioteca Luís da Silva Ribeiro "dá a conhecer mais um importante documento, parte integrante do vasto conjunto de fontes que tem à sua guarda, que pode complementar e enriquecer informações sobre a genealogia e a história local, entre outras vertentes".

O documento será apresentado por Carolina Pires Costa, licenciada em Ciências da Informação, Arquivística e Biblioteconómica, pela Universidade de Coimbra.