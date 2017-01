Biblioteca de Angra acolhe lançamento de livros sobre São Mateus

Duas obras com documentos históricos para a compreensão dos primórdios do povoamento da freguesia de São Mateus da Calheta, na Terceira, são lançadas no sábado na biblioteca de Angra do Heroísmo.



Uma nota da Direção Regional da Cultura adianta que a Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em colaboração com a Turiscon Editora, acolhe no sábado, pelas 18:00 locais (mais uma hora em Lisboa), o lançamento dos livros "Arquivo de São Mateus da Calheta I" e "Forcados Amadores de Turlock -- A Arte de Bem Pegar", da autoria de Liduíno Borba, que nasceu em 1956, na freguesia de São Mateus da Calheta. A obra "Arquivo de São Mateus da Calheta I" constitui-se como um "manancial de documentos históricos constitutivos desta destacada freguesia terceirense, que inclui documentos importantes para a compreensão dos primórdios do povoamento da freguesia no século XV", enquanto o livro "Forcados Amadores de Turlock -- A Arte de Bem Pegar" resume a história da tauromaquia na Califórnia, constituindo-se como "uma homenagem ao grupo de forcados de Turlock, com curiosidades e testemunhos de diversas figuras desta comunidade e da ilha Terceira".