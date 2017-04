Biblioteca da Horta acolhe lançamento de livro

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, na Horta, é palco na sexta-feira do lançamento do livro "...e da lava brotou o pão", de João Madruga Ávila.



A iniciativa começa às 21:00 e a obra, composta por 18 capítulos, aborda vários temas, desde o Espírito Santo, o Entrudo e o Natal, mas também a festa da matança, as vindimas, o cultivo e a apanha do milho, informa uma nota de imprensa do executivo açoriano.

João Madruga Ávila, natural das Lajes do Pico, foi um dos fundadores e diretor do jornal O Estímulo, do Externato Particular das Lajes do Pico, tendo sido também correspondente, em S. Jorge e no Faial, do jornal O Dever, colaborando ainda em jornais do continente e dos Estados Unidos da América.