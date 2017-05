Biblioteca apresenta exposição de ilustrações

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, na Horta, ilha do Faial, Açores, inaugura na sexta-feira uma exposição de ilustrações de Raquel Vila Arisa



A jovem ilustradora e designer catalã, licenciada em Arte e Design pela Universidade Autónoma de Barcelona, realizou, em 2015, ao abrigo do programa Eurodisseia, um estágio na Associação Cultural Fazendo, tendo desempenhado as funções de 'designer gráfica' e editorial, ilustradora e assistente cultural num jornal do Faial.

A exposição, que estará patente até 21 de julho, pode ser visitada de segunda a sexta-feira das 09:00 às 19:00 locais e aos sábados das 14:00 às 19:00, encontrando-se encerrada aos fins de semana durante o mês de julho.