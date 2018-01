Bestravel elege São Miguel para local da XIV Convenção Anual

Segundo uma nota de imprensa, o evento estará subordinado ao tema 'Best to the Future: Formar. Valorizar. Crescer' onde serão destacadas as áreas da formação e a qualificação, definidas como vectores fundamentais da rede para 2018.

Com mais de 200 participantes, a convenção contará com uma forte presença da rede e dos seus principais parceiros de negócio.



Conforme refere a mesma nota de imprensa, o evento encerrará com um jantar de gala e uma cerimónia de entrega de prémios, contando com a presença da secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo do Governo dos Açores, Marta Guerreiro, do presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira e do director geral para Portugal da Travelport, António Loureiro.