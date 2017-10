Berto Messias destaca importância da criatividade e inovação dos jovens para o desenvolvimento dos Açores

Berto Messias, que falava quinta-feira na Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira, na apresentação da sexta edição do Concurso de Jovens Criadores LABJOVEM, frisou que, “num mundo com fronteiras cada vez mais indefinidas e onde a evolução tecnológica e digital nos aproximam, mas também nos tornam mais globais e cosmopolitas, só nos conseguiremos afirmar com mais criatividade e com mais inovação".

Nesse sentido, o titular da pasta da Juventude considerou que "este tipo de iniciativas são um importante contributo para essa cultura criativa, imaginativa e inovadora que queremos promover, não apenas na vertente cultural, mas em todas as vertentes da nossa sociedade”. “É por isso que este ano apresentamos a novidade de alargar este concurso às escolas, onde teremos um tema por ano que sirva de base para a participação dos alunos interessados neste concurso", revelou Berto Messias, acrescentando que "este ano teremos o tema da eficiência energética". "Pretende-se, desta forma, reforçar e aplicar os conceitos de criatividade e inovação em questões fundamentais para o nosso dia-a-dia e em setores estratégicos para o futuro da Região”, disse o governante. O LABJOVEM é uma parceria entre o Governo dos Açores e a Associação Cultural Burra de Milho, que assinala este ano o seu 10.º aniversário. Visa incentivar e promover jovens artistas de diferentes áreas, servindo de plataforma a uma nova geração de artistas açorianos e um espaço de divulgação dos seus trabalhos. Nesta edição as áreas a concurso são arquitetura, artes plásticas, artes digitais, fotografia, literatura, música e vídeo. Podem concorrer jovens entre os 18 e os 35 anos, naturais dos Açores ou que residam na Região há pelo menos dois anos.