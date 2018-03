Bernardo Sousa substitui Ruben Rodrigues na Play/AutoAçoreana Racing Team

"Uma decisão ponderada e tomada após muita reflexão, pois estamos a desistir de um sonho de longa data. Fazemo-lo por motivos pessoais e empresariais", afirmam os irmãos Rodrigues no comunicado de imprensa enviado às redações este sábado, dando conta do fim da ligação - iniciada no ano passado - com a Play/AutoAçoreana Racing Team.

Terceiros classificados do Campeonato dos Açores de Ralis do ano passado, a dupla micaelense tinha dado um passo em frente na sua carreira automobilística mas coloca um ponto final na participação da equipa. Mas não nos ralis: " Não deixaremos o desporto automóvel, pois é algo que faz parte de nós, porém de uma forma menos intensa, para quem sabe, um dia regressarmos a um projecto com a grandeza do Play/Autoaçoreana Racing".

Da parte da equipa da Fábrica de Tabaco Micaelense e da AutoAçoreana, foi comunicado, através de nota de imprensa, que "os irmãos Ruben e Estevão Rodrigues fizeram a opção de não prosseguir ao volante do DSR R5 da Play/Autoaçoreana Racing por motivos profissionais".

Perante esta decisão, que surge a 19 dias do arranque do Azores Airlines Rallye e duas semanas depois da participação no Rali Serras de Fafe com a dupla micaelense, a Play/AutoAçoreana Racing Team anuncia que o piloto madeirense Bernardo Sousa vai assumir o volante do Citröen DS3 R5.

"Bernardo Sousa é também um jovem piloto, ilhéu, com um enorme potencial, comprovado ao longo da sua já rica carreira, que inclui, entre outras uma vitória no Sata Rali Açores e por exemplo a disputa do Campeonato Mundial de Ralis Junior e do WRC2, já se tendo sagrado campeão nacional, experiência esta que permite uma rápida transição, a escassas duas semanas do Azores Airlines Rallye", lê-se no comunicado de imprensa.

A terminar, a equipa micaelense termina deixando um "profundo agradecimento aos irmãos Rodrigues".