Bernardo Sousa lidera "Sical" no final da manhã de sábado

O piloto madeirense, ao volante de um Citröen DS3 R5, está na frente da segunda prova do Campeonato dos Açores de Ralis ao fim de cinco classificativas, com o tempo 23:08,4 minutos, menos 1:16,2 minutos que o terceirense Gustavo Louro (Ford Fiesta Proto), com o micaelense Ruben Rodrigues (Peugeot 208 R2) a fechar o pódio, a mais de 2 minutos.