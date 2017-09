Benfica vence Portimonense por 2-1, depois de estar a perder

O brasileiro Fabrício deu vantagem aos algarvios, aos 56 minutos, mas, aos 59, ficaram sem o ganês Hackamn, que viu o vermelho direto. O ‘canarinho’ Jonas empatou, de penálti, aos 60, e André Almeida selou o triunfo, aos 78.

Com este resultado, os ‘encarnados’ ascenderam, provisoriamente, ao segundo lugar, com 13 pontos, menos dois do que o Sporting, vencedor por 3-2 no reduto do Feirense, graças a um penálti de Bas Dost, aos 90+8 minutos.