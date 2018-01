Benfica vence Moreirense e junta-se ao Sporting no segundo lugar da I Liga

O Benfica venceu hoje no terreno do Moreirense, por 2-0, e igualou provisoriamente o Sporting na segunda posição da I Liga portuguesa de futebol, em jogo da 17.ª jornada.

Quatro dias depois do empate no 'dérbi' com os 'leões', o tetracampeão nacional foi a Moreira de Cónegos retomar o caminho das vitórias com golos de Pizzi (23 minutos) e Jonas (74), que chegou aos 20 tentos e reforçou o estatuto de marcador melhor marcador do campeonato.

O Benfica termina a primeira volta com 40 pontos, igualando para já o Sporting, que recebe hoje o Marítimo (18:00), e colocando-se a dois pontos do líder FC Porto, que joga em casa com o Vitória de Guimarães (20:15). O Moreirense, que vinha de duas vitórias seguidas, ocupa o 15.º lugar, com 14 pontos, dois acima da zona de despromoção.